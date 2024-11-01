El pequeño pueblo de Doñana que pelea con el Estado por la marisma: Hinojos revive la lucha que ya ganó hace 50 años

El municipio litiga con el Gobierno central para revertir el deslinde ya aprobado y no perder unos terrenos que son municipales desde el siglo XIII, un pulso que le ganaron judicialmente a Franco en 1961. El grueso de este territorio es lo que se viene en llamar Marisma Gallega, que también se adentra en los términos de Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Pasa por ser el corazón en sí del parque, la Doñana más pura y que dentro de lo que cabe se ha conservado más inalterada con el transcurrir del tiempo. Es una gran extensión en la que sól