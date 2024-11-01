·
Lo peor llegará el martes a la Comunidad Valenciana: el río de humedad impactará de lleno; lluvias de más de 100 l/m2
Este martes la borrasca Harry dirigirá un río de humedad que tras sobrevolar el Mediterráneo impactará de lleno en la Comunidad Valenciana, dejando lluvias localmente intensas y algunas tormentas.
comunidad valenciana
rio de humedad
actualidad
relacionadas
#1
Feliberto
Me lo veo venir y se me va a olvidar el paraguas en casa.
