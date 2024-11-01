"Es el peor lenguaje de programación que he usado". Cómo GW-BASIC traumatizó a toda una generación

Cuando hablamos de lenguajes de programación "difíciles" y/o "odiados", es relativamente habitual que surjan nombres como C++, Java, PHP o incluso JavaScript. Sin embargo, para muchos programadores veteranos, hay un lenguaje que se lleva la palma como el peor de todos: GW-BASIC. A pesar de haber sido el punto de partida en la programación para miles de personas en los años 80, este lenguaje representaba una auténtica pesadilla en términos de usabilidad, estructura y mantenimiento del código.
Qué tiempos!
Si no me suicidé entonces ya es que puedo con cualquier cosa.
Encima tenía que usar una librería para ficheros indexados que era una locura.
Lo del GOTO tenía su gracia empezábamos los programas con:
10 REM PROGRAMA PARA TAL O CUAL
20 GOTO 50
30 SAVE "XXXX"
40 END
50 aqui ya empezaba el programa
Cuando querías salvarlo solo tenías que teclear en el intérprete GOTO 30
Que tiempos.
Lo mismo he metido algún patón en el código, hace siglos de eso.
(1) Turbo BASIC
(2) Quick Basic
¿Podría ser Turbo-Basic?