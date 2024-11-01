"Es el peor lenguaje de programación que he usado". Cómo GW-BASIC traumatizó a toda una generación

Cuando hablamos de lenguajes de programación "difíciles" y/o "odiados", es relativamente habitual que surjan nombres como C++, Java, PHP o incluso JavaScript. Sin embargo, para muchos programadores veteranos, hay un lenguaje que se lleva la palma como el peor de todos: GW-BASIC. A pesar de haber sido el punto de partida en la programación para miles de personas en los años 80, este lenguaje representaba una auténtica pesadilla en términos de usabilidad, estructura y mantenimiento del código.