edición general
23 meneos
28 clics
“Peor que en 2001”: Ya cerraron más de 100 restaurantes en Argentina

“Peor que en 2001”: Ya cerraron más de 100 restaurantes en Argentina

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica alertó que la situación del sector es más crítica que durante la histórica recesión de comienzos de siglo. Solo en el primer semestre del año cerraron más de 100 locales en todo el país y las proyecciones no son alentadoras. “El nivel de actividad está por el piso. Las ventas cayeron entre un 25% y un 30% interanual, y muchas empresas ya no pueden sostener los costos operativos ni pagar sueldos”, señaló la presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno.

| etiquetas: argentina , crisis , cierre , restaurantes , 2001 , milei , gastronomía
20 3 1 K 227 actualidad
25 comentarios
20 3 1 K 227 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 R2dC
No puede ser. Pero si los expertos en argentina dicen que van viento en popa.
9 K 107
#2 Klamp
#1 va según el plan neolib. De cara al neofeudalismo.
4 K 54
cabobronson #3 cabobronson
#1 na, tranquilo, en unos meses ya verás cómo se pone la número uno de las economias
3 K 63
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#3 en el tercer trimestre!

Ui eso no era aquí :troll:
3 K 51
cabobronson #15 cabobronson
#5 o el cuarto, o el quinto, ya verás xD
3 K 51
Dasmandr #7 Dasmandr
#1 cuando los veas estarán en gris
0 K 9
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#1 Oíste mal. No dijeron viento en popa sino orto en pompa.
1 K 23
#17 Pixmac
#1 Ya vendrán a decir que lo que pasa es que la gente ha dejado de ir a restaurantes para gastar el dinero en comprar casas, coches, irse de viaje a Maldivas,... Les sobra el dinero y no se lo dejan en menudeces.
0 K 20
karaskos #18 karaskos
#1 Sobre todo según dicen los liberales de aquí, que curiosamente no se irían a vivir a Argentina.
0 K 7
sotillo #19 sotillo
#1 Va Mejor, como si en España gobernara el pp, Mas todavía
0 K 11
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
a ver si se les baja el hype de la gastronomia argentina, 50% copiada a la italiana y el otro 50% al asado chileno :troll:
6 K 74
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 tú has venido a ver el mundo arder?
0 K 20
ElBeaver #20 ElBeaver
#8 Los argentinos no tienen una cocina muy propia, ,no se destaca como una verdad absoluta en el mundo culinario. Preparar comida a la brasa, aunque sea una tradición apreciada, tampoco representa un estándar supremo gastronómico.
1 K 10
#23 R2dC
#8 Y otro 25% por el mate uruguayo {0x1f525}
1 K 17
#25 chocoleches
#8 Los alfajores son españoles, ya está bien de esta apropiación cultural. Y el dulce de leche se lo llevamos desde Filipinas.

Que se puede esperar de un país que hace del calimocho su bebida nacional.
0 K 13
pax0r #13 pax0r
restaurantes zurdos
2 K 43
TooBased #4 TooBased
Ahora vendrán los groupies de Milei a repetir lo que dice Milei, para que nos creamos el relato del gobierno
tenor.com/es/view/ibai-gif-23942517
2 K 30
#21 R2dC
#4 Si, claro. Y si no te gustan los números que presento, despido al estadístico (que no estadista) y contrato a un primo de banon para que los cocine.
0 K 8
gale #16 gale
100 para toda Argentina no son tantos. ¿Cuántos abrieron?
1 K 23
bronco1890 #6 bronco1890
La verdad, que cierren 100 restaurantes en un periodo de seis meses en un país con los habitantes de España más o menos no me parece el apocalipsis.
2 K 21
Lutin #11 Lutin
#6 Parece lo normal porque la economía va mejor que la de España que tiene a un perro de presidente!
1 K 21
Raziel_2 #12 Raziel_2
#6 Y no lo es, seguramente en España hayan cerrado más durante 2025, la diferencia creo que es que la facturación en Argentina cae un 25% y en España se ha mantenido e incluso ha subido.
0 K 10
ChukNorris #24 ChukNorris
#6 El naufragio de la restauración en Madrid: con 100 cierres en 2025 y más de la mitad de los restaurantes no duran ni 5 años

www.google.com/amp/s/www.elespanol.com/madrid/ocio/20250518/naufragio-
0 K 10
Connect #22 Connect
Pues en Madrid están peor. Solo en la capital (más de 3,5 millones de habitantes) han cerrado más de 100 locales
www.elespanol.com/madrid/ocio/20250518/naufragio-restauracion-madrid-c ( El naufragio de la restauración en Madrid: con 100 cierres en 2025 y más de la mitad de los restaurantes no duran ni 5 años ).

Así que 100 en toda la Argentina (45 millones de habitantes) no me parece un horror. Más bien parece el ciclo natural del sector.
0 K 13

menéame