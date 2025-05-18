“Peor que en 2001”: Ya cerraron más de 100 restaurantes en Argentina

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica alertó que la situación del sector es más crítica que durante la histórica recesión de comienzos de siglo. Solo en el primer semestre del año cerraron más de 100 locales en todo el país y las proyecciones no son alentadoras. “El nivel de actividad está por el piso. Las ventas cayeron entre un 25% y un 30% interanual, y muchas empresas ya no pueden sostener los costos operativos ni pagar sueldos”, señaló la presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno.