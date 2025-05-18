“Peor que en 2001”: Ya cerraron más de 100 restaurantes en Argentina

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica alertó que la situación del sector es más crítica que durante la histórica recesión de comienzos de siglo. Solo en el primer semestre del año cerraron más de 100 locales en todo el país y las proyecciones no son alentadoras. “El nivel de actividad está por el piso. Las ventas cayeron entre un 25% y un 30% interanual, y muchas empresas ya no pueden sostener los costos operativos ni pagar sueldos”, señaló la presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno.
| etiquetas: argentina , crisis , cierre , restaurantes , 2001 , milei , gastronomía
Ui eso no era aquí
Que se puede esperar de un país que hace del calimocho su bebida nacional.
tenor.com/es/view/ibai-gif-23942517
www.google.com/amp/s/www.elespanol.com/madrid/ocio/20250518/naufragio-
www.elespanol.com/madrid/ocio/20250518/naufragio-restauracion-madrid-c ( El naufragio de la restauración en Madrid: con 100 cierres en 2025 y más de la mitad de los restaurantes no duran ni 5 años ).
Así que 100 en toda la Argentina (45 millones de habitantes) no me parece un horror. Más bien parece el ciclo natural del sector.