edición general
12 meneos
63 clics
Un peón del metal en Guipúzcoa gana más que un ingeniero en Murcia

Un peón del metal en Guipúzcoa gana más que un ingeniero en Murcia

El informe de la 'Negociación colectiva en la industria del metal en 2024' señala la disparidad de salarios, según el convenio provincial

| etiquetas: derecho , laboral , empleo
10 2 1 K 98 actualidad
15 comentarios
10 2 1 K 98 actualidad
Comentarios destacados:      
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
Tendrán que votar más fuerte a PP y VOX en Murcia, a ver si los partidos de los más madrugadores y cultos siguen gestionando así de bien el desarrollo de la región. Creo que todavía no tiene suficientes plazas de toros y puticlubs pero están en ello.
4 K 72
Veelicus #6 Veelicus
Tambien hay que decir que el peon del metal tiene un trabajo mas duro, mas peligroso, que le va a dejar mas secuelas fisicas para toda la vida y que su esperanza de vida es menor a la del ingeniero.
Lo comento porque a veces cuando se hablan de estas cosas solo se mira el dinero, pero no las condiciones del trabajo en si.
3 K 53
SMaSeR #8 SMaSeR
#6 En mi empresa mismo hay mas dificultades para encontrar soldadores competentes que cualquier otro puesto de la empresa por ejemplo.

Yo mismo soy oficial de 1ª en convenio del metal y también me estoy aflojando una pasta, no hay gente para los puestos xD.
Esta situación es exclusivamente culpa de los empresarios y de las ETT que para no tener que contratar a gente y al final hacerles fijos se han dedicado a rotar al personal cada 3 días en puestos fijos de la empresa (no picos de trabajo), cargándose así los oficios.
4 K 51
Dragstat #10 Dragstat
#6 añadir también que un peón empieza a trabajar lo mismo 7 u 8 años antes que un ingeniero, además de necesitar una formación mucho menos costosa, con lo que esto implica en cuanto a empezar la etapa de la vida adulta antes en todos los aspectos. Es una de las razones que explican el auge de las FPs hoy en día.
0 K 19
crob #2 crob
A disfrutar lo luchado y votado
3 K 52
sotillo #3 sotillo
#2 Es que los sindicatos no valen para nada, dicho en Murcia a voz en grito
11 K 110
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#3 Pues según que sindicatos , no le falta razón....
1 K 19
amanecequenoespoco #12 amanecequenoespoco
#4 le falta razón, porque la intención es decir que todos los sindicatos son iguales y no valen para nada.
Si dijera los sindicatos no combativos no sirven para nada ...
0 K 9
#7 perej
#3 si hablamos de UGT y CCOO, efectivamente, no sirven para nada.
2 K 39
ytuqdizes #14 ytuqdizes
#3 ¿y como te crees que el peón ha conseguido ese sueldo? ¿¿Negociando individualmente??? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 12
#11 Leon_Bocanegra
Señores de "la opinión de Murcia" el motivo lo tenéis en la misma entradilla. Dos palabras: "convenio provincial"
1 K 25
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Pues el problema lo tienen los de Murcia.
0 K 13
lameiro #15 lameiro
Esta es la diferencia entre tener un sindicato o tener a UGT CCOO frente obrero.
0 K 11
Paltus #1 Paltus
Y un técnico de laboratorio, diseñador, etc menos que un operario de planta de la misma fábrica o que un cajero del Mercadona.
0 K 10
#13 z1018
Pero en Murcia disfrutan de libertad y no hay menas, mientras que en el País Vasco sólo hay etarras revienta vueltas ciclistas. :troll:
Está más que compensado :-D
0 K 7

menéame