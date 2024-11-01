Pente grammai, el juego griego de cinco líneas que practican Áyax y Aquiles en las pinturas cerámicas

Cinco unidades que deben ocupar la central de otras tantas líneas, denominada línea sagrada. Suena a táctica militar, a formación en falange hoplítica, pero aunque también se trata de un enfrentamiento éste no es cruento sino lúdico: un popular juego de mesa de la Antigua Grecia que aparece documentado ya desde la Época Arcaica y se muestra a menudo en la decoración pictórica de piezas cerámicas. Hablamos del pente grammai o cinco líneas, posiblemente el primer juego de tablero que trasladaba el mundo bélico al del ocio.