El Pentágono pone a prueba un sistema de microondas que elimina de una sola vez un enjambre completo de drones

El diseño combina una estructura metálica con decenas de amplificadores resistentes y un software que orienta la energía, logrando que los aparatos caigan en cuestión de segundos.

#4 soberao
¿No se llama ahora Departamento de Guerra?
JanSmite
Acabará usándolo para calentar la leche, como todos… :shit:
cenutrios_unidos
Eso para hacer palomitas es la caña.
JanSmite
#1 Te hace las palomitas en vuelo, así puedes disfrutar un poco antes de morir… xD
Pacman
Hasta que blinden los drones y no valga para nada
sotillo
Se podían estirar un poco y sacar un cacharro de esos que hiciera lo mismo con el cáncer infantil, no será por falta de recursos y dinero pero son ilusiones, antes lo sacaría un país como Cuba que este atajo de indocumentados
Celsar
¿Cómo el que enseñaron los chinos el otro día en el desfile pero peor?
