1
meneos
37
clics
El Pentágono pone a prueba un sistema de microondas que elimina de una sola vez un enjambre completo de drones
El diseño combina una estructura metálica con decenas de amplificadores resistentes y un software que orienta la energía, logrando que los aparatos caigan en cuestión de segundos.
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
usa
,
armas
,
drones
#4
soberao
¿No se llama ahora Departamento de Guerra?
0
K
14
#6
JanSmite
Acabará usándolo para calentar la leche, como todos…
0
K
13
#1
cenutrios_unidos
Eso para hacer palomitas es la caña.
0
K
13
#7
JanSmite
#1
Te hace las palomitas en vuelo, así puedes disfrutar un poco antes de morir…
0
K
13
#3
Pacman
Hasta que blinden los drones y no valga para nada
0
K
12
#2
sotillo
Se podían estirar un poco y sacar un cacharro de esos que hiciera lo mismo con el cáncer infantil, no será por falta de recursos y dinero pero son ilusiones, antes lo sacaría un país como Cuba que este atajo de indocumentados
0
K
11
#5
Celsar
¿Cómo el que enseñaron los chinos el otro día en el desfile pero peor?
0
K
11
