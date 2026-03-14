El Pentágono endurece los controles sobre el periódico «Stars and Stripes» tras calificarlo de «woke» (ENG)

El Departamento de Defensa ha comenzado a ejercer un mayor control sobre Stars and Stripes, semanas después de que un portavoz de alto rango acusara al periódico militar independiente de centrarse en «distracciones de la agenda woke». El Pentágono anunció esta semana lo que denomina cambios de «modernización», en un memorándum fechado el 9 de marzo y con efecto inmediato, según una copia a la que ha tenido acceso NPR y de la que informó por primera vez Stars and Stripes el viernes.