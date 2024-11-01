Pentagon Pizza Report: la sorprendente conexión entre pedidos y crisis internacionales

Lo que comenzó como una curiosidad logística se ha convertido en una herramienta de inteligencia de código abierto (OSINT) para miles de internautas: el Pentagon Pizza Report, una cuenta que monitorea el tráfico en tiempo real de las pizzerías cercanas al Pentágono (Estados Unidos), ha vuelto a encender las alarmas globales al detectar niveles de actividad «inusualmente altos» en locales de Arlington, Virginia, asociados a la reciente actividad registrada en Venezuela.