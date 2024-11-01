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Pensiones indexadas y ciudades que se pueden inundar: promesas en tiempos de calma

Necesitamos hacer los compromisos públicos adquiridos en la calma resistentes a los shocks y tempestades que ya nos han alcanzado

| etiquetas: dana , política , ciudad
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