La pensión de Goya, el sueldo de Velázquez y otros secretos que se guardan en Palacio

Velázquez, Goya, Calderón de la Barca y La Roldana tuvieron algo en común: todos trabajaron para los reyes de España y todos firmaron contratos que se guardan cuidadosamente en el Archivo General de Palacio, que custodia documentos, papeles, planos y fotos de los reyes y jefes de Estado desde hace más de 400 años. Situado en el Palacio Real de Madrid, el archivo es un laberinto de pasillos abovedados, con miles de estanterías que ocupan 12,5 km lineales y guardan más de 1.500 documentos y cartas, 65.000 fotografías, 11.500 planos y mapas.