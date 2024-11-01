Pensé que nunca vería un crossover entre One Piece y Piratas del Caribe, pero es real y mejor de lo que había imaginado

Aunque acostumbrado a hacer apariciones en la Comic-Con de San Diego, esta era la primera vez que se implicaba de forma directa y participaba en actividades de autógrafos y fotografías con los fans. Además, también ha recibido un regalo inesperado por parte de uno de los mayores autores en temática de piratas: Eiichiro Oda. Ya sabemos que el actor es aclamado por su papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe y ahora, gracias al mangaka, también forma parte del universo de One Piece.