El peligroso mensaje político de Dani Martín en uno de sus conciertos: "Os animo a que no votéis"

El cantante Dani Martín ha lanzado en uno de sus conciertos un mensaje político que ha generado un intenso debate. La palabra clave principal aparece en los primeros compases de la información al citar que ha pedido a los asistentes que no voten a nadie. Lo ha hecho después de que una persona entre el público gritara “Dani presidente”, lo que ha provocado una respuesta inmediata. “Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno”, ha señalado.
Y un político con miedo a morir, obedece al pueblo. Que es como debe ser.
Nuestro problema es que tenemos miedo a VOX, cuando VOX debería tenernos miedo.
En un sistema que desprecia el voto y hace con él lo que le sale de los huevos, evidentemente votar no vale para mucho. Tenemos cosas como Pedro en pre-campaña diciendo que no pactaría con Bildu, que no habría amnistía, que Puigdemont volvería detenido a España... Y mira como estamos.
Independientemente de lo que opines de este hecho, demuestra que los políticos sistemáticamente engañan a la población, así que los votos tampoco son garantía de nada.… » ver todo el comentario
De verdad que me da mucha risa la gente que se cree que es ESE el mensaje que les llega. NO. Si no votas, de lo que se dan cuenta es que NO te importa, que les dejas hacer lo que les dé la gana.
No dudo que la intención sea buena. Pero no es lo que se consigue.
Rápido hagamos un artículo diciendo que es un elemento peligroso, no le vayan a hacer caso y se nos vaya a caer el chiringuito. ¿Qué quieren los del plural?¿censura?
IRRELEVANTE.
Como dijo Toshack "“los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre”