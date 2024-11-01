edición general
El peligroso mensaje político de Dani Martín en uno de sus conciertos: "Os animo a que no votéis"

El cantante Dani Martín ha lanzado en uno de sus conciertos un mensaje político que ha generado un intenso debate. La palabra clave principal aparece en los primeros compases de la información al citar que ha pedido a los asistentes que no voten a nadie. Lo ha hecho después de que una persona entre el público gritara “Dani presidente”, lo que ha provocado una respuesta inmediata. “Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno”, ha señalado.

16 comentarios
Comentarios destacados:    
ochoceros #3 ochoceros
Dime para quién juegas sin decirme para quién juegas.  media
Dragstat #12 Dragstat
#5 como bien dicen #3 #4 #7 #8 no ir a votar equivale implícitamente a votar por lo que eligen los que van a votar, luego estás votando indirectamente aunque no lo parezca.
#14 Selection *
#12 Lo que te estoy diciendo es que ya se pueden poner todos los votos de acuerdo, que Madrid ardiendo tira más que cualquier voto.

Y un político con miedo a morir, obedece al pueblo. Que es como debe ser.

Nuestro problema es que tenemos miedo a VOX, cuando VOX debería tenernos miedo.
#5 Selection
Yo opino que tiene razón, pero bueno.

En un sistema que desprecia el voto y hace con él lo que le sale de los huevos, evidentemente votar no vale para mucho. Tenemos cosas como Pedro en pre-campaña diciendo que no pactaría con Bildu, que no habría amnistía, que Puigdemont volvería detenido a España... Y mira como estamos.

Independientemente de lo que opines de este hecho, demuestra que los políticos sistemáticamente engañan a la población, así que los votos tampoco son garantía de nada.…   » ver todo el comentario
JackNorte #10 JackNorte
#5 No ha pedido salir a la calle ha pedido que no voten , el dia que pida lo que dices quizas tenga razon.
Suspicious #1 Suspicious
xD vaya fumada de el plural
Fernando_x #8 Fernando_x *
Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

De verdad que me da mucha risa la gente que se cree que es ESE el mensaje que les llega. NO. Si no votas, de lo que se dan cuenta es que NO te importa, que les dejas hacer lo que les dé la gana.

No dudo que la intención sea buena. Pero no es lo que se consigue.
enochmm #4 enochmm
¿Sabes quien va a votar si o si? Exacto, los que estás pensando. Pues no te preocupes que ya deciden ellos por ti.
enochmm #13 enochmm
#4 @UnoYDos Podemos seguir así hasta cuando quieras.
Sawyer76 #15 Sawyer76
Un músico ha dado una opinión política en uno de sus conciertos. Es más, ¡una opinión que no es votar al psoe!
Rápido hagamos un artículo diciendo que es un elemento peligroso, no le vayan a hacer caso y se nos vaya a caer el chiringuito. ¿Qué quieren los del plural?¿censura?
IRRELEVANTE.
Anfiarao #7 Anfiarao *
Cualquier cosa que no sea votar directa y explícitamente a partidos minoritario (cualquiera que no sea pp o psoe), beneficia a los partidos mayoritario. Y eso incluye, no votar, votar en blanco o voto nulo-protesta
Olepoint #2 Olepoint
Cuando abres la bocaza para confirmar que eres un estúpido, no solo que lo pareces.
#11 Eukherio
Normal que tenga una canción que se llame Peter Pan. El cabrón está a nada de cumplir 50 y sigue con los mensajes vacíos que te parecen brillantes cuando tienes 15. Alguna vez lo escuché hablar y me dio la impresión de que el tío no termina de aceptar que es un señor.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
pues como estan las cosas, le vendria del carajo a la izquierda :troll:
hazardum #16 hazardum
Si se pusiera un sistema que si hubiera un X porcentaje de abstención pues pasara algo de verdad, tendría sentido, pero con el sistema actual si no votas, al final otro lo hace por ti. Asi que entendiendo a las personas que no votan, porque yo alguna vez no lo he hecho también, al final sales perjudicado.

Como dijo Toshack "“los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre”
