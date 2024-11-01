edición general
La peligrosa presencia militar de EEUU en Centroamérica

La construcción de una infraestructura militar yanqui en Centroamérica y el Caribe, en países que forman parte del SICA (El Salvador, Honduras, Panamá y Reublica Dominicana) ya ha empezado —y forma parte de la estrategia de la administración de Trump de reimplantar su hegemonía en su “patio trasero”, su "bajo vientre", para extender su indiscutible dominio en el resto de América Latina.

| etiquetas: hispanoamérica , américa latina , estados unidos , imperialismo , belicismo
azathothruna #2 azathothruna
Da asco como algunos latinos aun se creen la mierda de sueño americano.
Y a estas alturas, se ha visto que esos gringos son solo soldaditos de plomo
