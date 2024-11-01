La peligrosa moda de los jóvenes de compartir su ubicación: "Se usa para mostrar fidelidad y acaba en control"

Muchos jóvenes aseguran sentirse más seguros al tener la ubicación activada en todo momento, una función que permite a amigos, parejas o familiares saber dónde están en tiempo real. Psicólogos advierten que mantener la geolocalización activa las 24 horas puede derivar en dinámicas tóxicas de desconfianza y dependencia emocional, especialmente en parejas jóvenes.