La peligrosa moda de los jóvenes de compartir su ubicación: "Se usa para mostrar fidelidad y acaba en control"

Muchos jóvenes aseguran sentirse más seguros al tener la ubicación activada en todo momento, una función que permite a amigos, parejas o familiares saber dónde están en tiempo real. Psicólogos advierten que mantener la geolocalización activa las 24 horas puede derivar en dinámicas tóxicas de desconfianza y dependencia emocional, especialmente en parejas jóvenes.

Judío_Bellingham #1 Judío_Bellingham
Problemas del primer mundo. En otros países es para que no te secuestren.
#2 ombresaco *
#1 una cosa no quita la otra

por mi parte (perspecita primermundista) me preocupa más que una vez que esté perfectamente asimilado, lo conviertan en obligatorio, o "no te hago un seguro" (ya linea directa te ofrece un descuento si te instalas la app)... o "algo tendrás que ocultar si no lo activas como todos los demás"... y después, los relojes que monitorizan las pulsaciones...

El gran hermano te vigila, Lenina
