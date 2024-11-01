edición general
4 meneos
29 clics
Una película para la historia - La manopla (1967) [En inglés]

Una película para la historia - La manopla (1967) [En inglés]

Se pueden hacer muchas cosas con unas cuantas marionetas y una cámara (incluso la cámara de un teléfono). Por sí solo, eso es suficiente para rodar una película stop-motion. Añadir luces y un decorado te da suficiente para una producción completa. El resto es cuestión de pensamiento, ejecución y alma. Domina eso , incluso en un proyecto sencillo, y podrías tener una joya. La Manopla (1967) es ese tipo de obra. Es una historia tranquila sobre una chica que quiere un perro, y no parece que pretenda ser un clásico. Incluso cuando su manopla roja

| etiquetas: animación , unión soviética , soyuzmultfilm
3 1 0 K 35 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 35 cultura
Uda #1 Uda
Gracias. No conocía nada. Me ha encantado.
0 K 11

menéame