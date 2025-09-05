La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores

Con la instrucción judicial tocando a su fin, la causa por el crimen de Lavadores afronta un capítulo peliagudo y complejo. La prisión de A Lama ha pedido la excarcelación del presunto homicida, Juan D.E., por razones humanitarias y médicas ya que padece una enfermedad pulmonar terminal. La Xunta responde que las residencias públicas no están preparadas para atender su esquizofrenia y vigilarlo. Ahora se busca un centro privado «ajustado» a su situación de investigado judicial, garantizando que no abandone la instalaciones. Es decir, actuar...
| etiquetas: excarcelación , homicida , esquizofrenia , lavadores , humanitarias
Pero bueno, la mismisima Xunta es incapaz de cuidar de sus mayores ????
Qué inútiles.