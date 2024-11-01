Pelea mortal en el distrito de Horta-Guinardó, en Barcelona: un hombre muerto de una puñalada por la espalda

Los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo crimen en Catalunya. Este fin de semana ha vuelto a tocar en Barcelona. Alrededor de las diez y media de la noche de este sábado, en la zona de la plaza de Meguidó, delante del centro cívico de la Casa Groga, en el barrio de Sant Genís dels Agudells, en el distrito de Horta-Guinardó, una pelea entre como mínimo tres personas ha acabado con una persona muerta, según ha podido saber ElCaso.com y han confirmado fuentes de la policía catalana.