Peinado presiona a ocho políticos y periodistas con demandas judiciales en las que reclama más de 200.000 euros

El juez Juan Carlos Peinado ha puesto en marcha la presentación de demandas judiciales contra ocho políticos y periodistas desde que arrancó su polémica instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado esgrime, en los escritos a los que ha tenido acceso Público, la existencia de hechos constitutivos de un supuesto "delito de injurias y calumnias" y advierte a los demandados de que, si no rectifican y cumplen las condiciones exigidas, pueden enfrentarse a una"querella"

Yorga77 #1 Yorga77
Solo necesita un juez amigo que le afine la denuncia. Que irónico todo. :troll:
#2 Albarkas
#1 Eso no pasará. En España los jueces no son corporativistas y son justos además de apolíticos. :troll:
mosfet #4 mosfet
#1 Y un policía amigo que ejecute la sentencia.... todo entre colegas...
#5 Toponotomalasuerte
Esta basura corrupta que infecta los juzgados es un daño terrible a la democracia... Parece que se está justificando una puta purga.
Enero2025 #3 Enero2025
Acusas de un delito a alguien y ese alguien te acusa de difamación…
