Peinado copia y pega de una revista jurídica la argumentación de su auto sobre Begoña Gómez y Pedro Sánchez

El juez reproduce textualmente, sin citar, una página y media de un artículo firmado por un catedrático de Derecho Procesal para argumentar la decisión de agrupar el tráfico de influencias y otros tres delitos en un segundo procedimiento por el tribunal del jurado

peinado , copia y pega , revista , jurídica , auto , lawfare
10 comentarios
obmultimedia #1 obmultimedia
"Voy con ello, pero es demasiado burdo"
A.more #3 A.more
Soy facha, pero trabajar?
#2 Eukherio
Plagiar sin citar a un investigador le puede salir carísimo, a un juez entiendo que no le pasará absolutamente nada.
calde #6 calde
Alguien en la sala que conozca lo suficiente el tema para decir si puede hacer delito o si es una práctica habitual en los autos judiciales?
Supercinexin #5 Supercinexin
Se la sopla todo. Tiene #FachaPass VIP Premium con crédito ilimitado de delitos y putadas.
Milmariposas #4 Milmariposas *
xD xD xD

Menudo payaso... Y me haría mucha gracia, nivel comedia de los hermanos Marx, si no fuera por lo serio del tema.
oceanon3d #7 oceanon3d *
Cuidado con los superiores de Madrid que se supone le deben vigilar que son los verdaderos guardianes del " el que pueda que haga" ... este solo es un peón de una tarta más grande ¿de verdad pensamos que se la juega de esta manera en su periodo de alargamiento de la jubilación? ¿Sin una carta de garantía de no agresión?.

Intento de subversión del gobierno democrático... un golpe de estado.

Y la flamante presidenta progresista del CGPJ con sus mechas mirado para otro lado con un "uyuyuiii yo aquí no me meto" de fondo como única acción.

Practicaron con Podemos el bello arte del Lawfare y ahora van con todo.
pitercio #9 pitercio *
Menos mal que es juez porque como abogado su cliente estaría perdido por sus incapacidades :troll:
reithor #8 reithor
No es solo el inspector Cluseao de la justicia prospectiva, también es el lucia Etxebarria de los juzgados de instrucción.
Aiden_85 #10 Aiden_85
Se jubilará sin usar ChatGTP....
