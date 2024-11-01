Peinado copia y pega de una revista jurídica la argumentación de su auto sobre Begoña Gómez y Pedro Sánchez

El juez reproduce textualmente, sin citar, una página y media de un artículo firmado por un catedrático de Derecho Procesal para argumentar la decisión de agrupar el tráfico de influencias y otros tres delitos en un segundo procedimiento por el tribunal del jurado
| etiquetas: peinado , copia y pega , revista , jurídica , auto , lawfare
Menudo payaso... Y me haría mucha gracia, nivel comedia de los hermanos Marx, si no fuera por lo serio del tema.
Intento de subversión del gobierno democrático... un golpe de estado.
Y la flamante presidenta progresista del CGPJ con sus mechas mirado para otro lado con un "uyuyuiii yo aquí no me meto" de fondo como única acción.
Practicaron con Podemos el bello arte del Lawfare y ahora van con todo.