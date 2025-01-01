Pegaso, la legendaria marca de vehículos española que compitió con Ferrari y ha acabado en manos de una empresa india

Hubo un tiempo en el que España soñó con tener su propia Ferrari, y consiguió una marca todavía más completa en cuanto a variedad de vehículos. Durante décadas, Pegaso fabricó camiones, autobuses, automóviles militares y coches de lujo, convirtiéndose en uno de los emblemas de la industria española y en un sinónimo de fiabilidad en el asfalto.
| etiquetas: pegaso , india , automoción
Menudo doble tirabuzón para ponerse a hablar de Pegaso, una marca de camiones que copiaba más que innovaba, aunque sí se le tiene cariño porque son los camiones de nuestra infancia. En cuanto al deportivo que fabricaron, hicieron cien putas unidades para los… » ver todo el comentario