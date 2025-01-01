Pegaso, la legendaria marca de vehículos española que compitió con Ferrari y ha acabado en manos de una empresa india

Hubo un tiempo en el que España soñó con tener su propia Ferrari, y consiguió una marca todavía más completa en cuanto a variedad de vehículos. Durante décadas, Pegaso fabricó camiones, autobuses, automóviles militares y coches de lujo, convirtiéndose en uno de los emblemas de la industria española y en un sinónimo de fiabilidad en el asfalto.