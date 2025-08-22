Pedro Sánchez visita hoy en Asturias los puestos avanzados contra el fuego de Somiedo y Cangas

El presidente del Gobierno, acompañado de Grande-Marlaska y Sara Aagesen, mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hoy a zonas afectadas por los fuegos en el Suroccidente asturiano, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. El jefe del Ejecutivo visitará a las 12:30 el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, situado en Degaña. En esta visi