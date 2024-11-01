Pedro Sánchez ordena la inmediata destitución de «El guapo» sin sospechar que es él mismo

Las nuevas revelaciones que se desprenden del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, incluyen referencias a un enfrentamiento que habría tenido José Luis Ábalos con Pedro Sánchez durante un Consejo de Ministros en 2021. El primero aparece mencionado con el apelativo «El putero», mientras que a Pedro Sánchez lo llaman «El guapo». Este mediodía, el presidente del Gobierno ha ordenado la inmediata destitución «del tal guapo» argumentando...