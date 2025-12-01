edición general
Pedro Sánchez elogia la gestión de Barbón: «El mensaje es claro, que aprendan de Asturias»

Además, ha afirmado que el Principado «es la comunidad autónoma que más cuida su universidad pública» y que más invierte en servicios sociales

ChukNorris #1 ChukNorris
Pues la universidad está hecha una mierda, y la sanidad tambien.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 luego miras alrededor y no está peor.

Ese es el nivel
ChukNorris #3 ChukNorris
#2 Ya, mal de muchos...
