edición general
9 meneos
18 clics
Pedro Delgado: "Estoy en contra del genocidio, pero echar la culpa a quién no tiene capacidad es querer quedar bien"

Pedro Delgado: "Estoy en contra del genocidio, pero echar la culpa a quién no tiene capacidad es querer quedar bien"

El exciclista y actual comentarista de TVE Pedro 'Perico' Delgado estuvo este martes en presentación de la V edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete y aprovechó, en unas declaraciones a los medios que se daban cita, para volver a opinar sobre las manifestaciones a favor de Palestina que han marcado toda La Vuelta a España y que obligaron a la organización a suspender la última etapa de Madrid.

| etiquetas: ciclismo , comentarios de perico delgado , echando balones fuera
7 2 2 K 70 actualidad
22 comentarios
7 2 2 K 70 actualidad
Comentarios destacados:        
karakol #2 karakol
Todo lo que venga detrás del pero es mierda.
11 K 137
Postmeteo #8 Postmeteo
#2 De hecho se supone que los "peros" anulan lo de antes, no lo de después.
P.ej: Yo no soy racista pero, -> el pero indica que la frase anterior es mentira
2 K 39
#10 Tronchador.
#2 No siempre, por ejemplo:
Yo tolero a los subnormales pero siempre que no me demuestren lo rematadamente gilipollas que son.
0 K 7
reivaj01 #14 reivaj01
#10 Pero es que tu frase tiene dos oraciones que no son mutuamente excluyentes por lo tanto:
Si fuera administrador te banearía pero no sería justo :hug:
0 K 12
Kasterot #11 Kasterot
#2 hay uno que se dedica a la oratoria me sale alguna vez en instagram.
El dice parecido a ti, en cuanto pones un "pero" has jodido todo lo que dices antes
0 K 14
Dene #16 Dene
#2 Todo lo que venga detras del Pedro, en este caso
0 K 12
#17 Tensk
#2 En tu caso sí.
0 K 11
#9 molybdate
Se está hablando ahora bastante del genocidio en Gaza, ¿no? Pues quizás entonces no fue tan mala idea interferir en la Vuelta
7 K 64
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Este ha visto las orejas al lobo de perder su bien pagado puesto en TVE como comentarista del ciclismo, hay muchas voces criticas que ya no tenia que estar.
5 K 54
Fedorito #5 Fedorito
Pues nada, que vuelvan los deportistas y equipos rusos a las competiciones.
2 K 41
skaworld #4 skaworld
Nadie te esta echando la culpa Perico, ya has dejado bien claro que eres incapaz
1 K 24
hazardum #18 hazardum
Creo que puede estar en contra del genocidio, pero como no le afecta directamente y su prioridad es la carrera ciclista, de ahí sus comentarios.

Ahora, creo que en algo tiene parte de razón, y es que en el mundo actualmente hay mas conflictos tambien muy jodidos donde muere mucha gente, pero de ellos no se hacen este tipo de actuaciones porque el tema palestino es mucho mas mediático, y hay mucha gente que se sube al carro solo por quedar bien pero les importan una gaita los palestinos o su abuela.
1 K 17
Uda #3 Uda *
Cobarde y analfabeto humanitario.
Un mierda de libro.
Que le despidan.
2 K 12
pitercio #12 pitercio *
Pues se ve que con un puñado de personas valientes que se manifestaron juntaron "la capacidad" que dice este payaso que él no tiene. Mientras tanto, el condicionaba con su opinión, cobrando nuestro dinero, en dificultarles esa manifestación pública.
Lo que dice este normalizador del genocidio es que está en contra del genocidio mientras no tenga que hacer nada, porque si no, está a favor.
0 K 12
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
No estás en contra de nada, subnormal. Si estuvieses contra el genocidio harías lo que estuviese en tu mano para mostrar tu repulas en todo momento ya que eres un comunicador y estás en una posición de privilegio.
0 K 12
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
Esta con la boca pequeña pero no desmiente su apoyo a Israel.
1 K 10
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 Si está en contra del genocidio no está con Israel. Pero está con la UCI y quien le paga, y por eso le molestaba tanto que jodieran 'su' carrera.
1 K 25
#22 pirat *
Perico, supongo que cuando unos extranjeros te echen de tu tierra, te llamen terrorista por oponerte, maten a tus hijos, tu mujer, un buldozer pase por encima de tu abuelo, destruyan tu casa, cieguen tu pozo y arranquen tus olivos,,, seguirás conservando la misma opinión y siendo tan conciliador...
Cada vez tengo mas atravesados a los "deportistas".
0 K 8
#19 sr.naranja
Vete a vender bicicletas en el Carrefour. Bocazas.
0 K 8
RigelKentaurus #6 RigelKentaurus
Estoy en contra del genocidio, pero...
0 K 8
Gadfly #20 Gadfly
seguro que te lee y me apena mucho
0 K 6
#21 NireeN
Perico, que no te enteras de cómo funcionan los movimientos ciudadanos.
0 K 6

menéame