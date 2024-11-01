Pedro Delgado: "Estoy en contra del genocidio, pero echar la culpa a quién no tiene capacidad es querer quedar bien"

El exciclista y actual comentarista de TVE Pedro 'Perico' Delgado estuvo este martes en presentación de la V edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete y aprovechó, en unas declaraciones a los medios que se daban cita, para volver a opinar sobre las manifestaciones a favor de Palestina que han marcado toda La Vuelta a España y que obligaron a la organización a suspender la última etapa de Madrid.
| etiquetas: ciclismo , comentarios de perico delgado , echando balones fuera
P.ej: Yo no soy racista pero, -> el pero indica que la frase anterior es mentira
Yo tolero a los subnormales pero siempre que no me demuestren lo rematadamente gilipollas que son.
Si fuera administrador te banearía pero no sería justo
El dice parecido a ti, en cuanto pones un "pero" has jodido todo lo que dices antes
Ahora, creo que en algo tiene parte de razón, y es que en el mundo actualmente hay mas conflictos tambien muy jodidos donde muere mucha gente, pero de ellos no se hacen este tipo de actuaciones porque el tema palestino es mucho mas mediático, y hay mucha gente que se sube al carro solo por quedar bien pero les importan una gaita los palestinos o su abuela.
Un mierda de libro.
Que le despidan.
Lo que dice este normalizador del genocidio es que está en contra del genocidio mientras no tenga que hacer nada, porque si no, está a favor.
Cada vez tengo mas atravesados a los "deportistas".