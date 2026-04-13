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El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar a una menor bajo guarda de la DGAIA

El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar a una menor bajo guarda de la DGAIA

El procesado ha reconocido que ofreció a la niña a otros adultos a través de aplicaciones de citas e Instagram para que tuvieran sexo con ella

| etiquetas: raval , pederasta , barcelona , dgaia
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