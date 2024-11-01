edición general
La peculiar esquela publicada en «Diario de Cádiz»: "Mamá te has ido sin dejarnos tu receta de bacalao en escabeche"

Jacinta Camacho Vega es la protagonista de un original texto que recoge las pinceladas más importantes de su vida. Relacionada (su marido): www.diariodecadiz.es/vivir_en_cadiz/esquela-mortuoria-original-Diario-

2 comentarios
#2 Albarkas
Una perdida irreparable. Lo de la madre, también.
#1 WifredoIII_ElGayu
No hay huevos a poner esa esquela en el ABC
