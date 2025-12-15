PDVSA denuncia que ha sido víctima de un ciberataque para frenar su operatividad

PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, denunció este lunes que fue blanco de un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”. Según advirtió, esta maniobra se suma a la “estrategia” de Estados Unidos de “hacerse” con el crudo venezolano “por vía de la fuerza y la piratería”. En un comunicado, PDVSA rechazó “categóricamente” la que calificó como una “acción deleznable” que, fue “orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano”.