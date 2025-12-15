edición general
PDVSA denuncia que ha sido víctima de un ciberataque para frenar su operatividad

PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, denunció este lunes que fue blanco de un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”. Según advirtió, esta maniobra se suma a la “estrategia” de Estados Unidos de “hacerse” con el crudo venezolano “por vía de la fuerza y la piratería”. En un comunicado, PDVSA rechazó “categóricamente” la que calificó como una “acción deleznable” que, fue “orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano”.

| etiquetas: pdvsa , ciberataque , venezuela
eltxoa #2 eltxoa
Malditos hackers Rusos!!!!!
#5 poxemita
#2 normacedonios, seguro
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Les han metido Linux en los transistores de fluzo de la envidia
#3 poxemita
Como sea como el ataque al CNE venezolano están jodidos.
emepuntorajoy #6 emepuntorajoy
El puto Windows Millenium
Lamantua #4 Lamantua
Objetivo naranja.
