La "iniciativa de paz" es un trato inter-imperialista que subordina Ucrania a los intereses del núcleo. Una partición impuesta por Rusia sería una derrota del derecho a existir de una nación oprimida. Una "victoria" bajo el actual liderazgo ucraniano acabaría siendo rentabilizada por la OTAN y una reestructuración impulsada por la deuda. Un resultado tolerable sería el fin impuesto de la matanza que no reconozca las anexiones ni "normalice" los plebiscitos de ocupación y evite convertir la dependencia de Ucrania en situación permanente.
| etiquetas: estados unidos , imperialismo , federación de rusia , ucrania
Esto es auspicioso, un articulo poco sesgado.
Lo repito, ucrania se equivoco al confiar en los colonizadores.
Cierto, Rusia es el oso malo, pero confiar en los inventores del capitalismo, y del destino manifiesto no es buena idea.
En el peor de los casos, se hubieran copiado a mongolia.