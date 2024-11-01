La paz de Trump, la prueba de Lenin: Clase, imperio y el precio de un acuerdo en Ucrania [en]

La "iniciativa de paz" es un trato inter-imperialista que subordina Ucrania a los intereses del núcleo. Una partición impuesta por Rusia sería una derrota del derecho a existir de una nación oprimida. Una "victoria" bajo el actual liderazgo ucraniano acabaría siendo rentabilizada por la OTAN y una reestructuración impulsada por la deuda. Un resultado tolerable sería el fin impuesto de la matanza que no reconozca las anexiones ni "normalice" los plebiscitos de ocupación y evite convertir la dependencia de Ucrania en situación permanente.