Paul Bulcke deja la presidencia de Nestlé antes de lo previsto

Pablo Isla, quien debía suceder a Bulcke el año próximo, asumirá el cargo antes de lo previsto, el 1 de octubre. El presidente de Nestlé SA, Paul Bulcke, renunciará anticipadamente, dijo el fabricante de alimentos suizo en un comunicado el martes, semanas después de que el CEO Laurent Freixe fuera despedido por una relación romántica con una subordinada. Bulcke, un veterano con casi medio siglo de experiencia en la fabricación de KitKat y Nespresso, estaba bajo intenso escrutinio por el cambio y la destitución de Freixe.