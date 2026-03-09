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La Patrulla Fauna de Madrid retiró más de 4.000 animales exóticos invasores en 2025 para salvar a las especies autóctonas

En 2025 se capturaron 4.012 animales exóticos invasores, que fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), del Ejecutivo regional, donde los veterinarios se ocupan de su cuidado. Inaugurado en 2010 y considerado hoy un centro de referencia en el cuidado de fauna silvestre a nivel europeo, cuenta con quirófano, enfermería y un equipo de veterinarios que trabaja los 365 días del año. Cuando ya están sanos, los animales invasores permanecen en el centro o son enviados a zoológicos y centro

| etiquetas: animales exóticos , especies invasoras , especies autóctonas
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4 comentarios
11 1 0 K 157 ciencia
ronko #1 ronko
Me estoy acordando de las tortugas de la estación Atocha.
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Ransa #2 Ransa *
"Galápago americano o de Florida, con 253 ejemplares, seguido de la cotorra argentina (118) y el galápago peninsular (83). También se han contabilizado 84 mapaches y 61 ejemplares de ganso del Nilo"
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manzitor #4 manzitor
#2 Pues cuando quieran cotorras argentinas (118 las pillan en un día bueno), las pueden capturar por miles.
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josde #3 josde
Retiraron a Ayuso y su churri los de la patrulla fauna ?.
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