La Patrulla Fauna de Madrid retiró más de 4.000 animales exóticos invasores en 2025 para salvar a las especies autóctonas

En 2025 se capturaron 4.012 animales exóticos invasores, que fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), del Ejecutivo regional, donde los veterinarios se ocupan de su cuidado. Inaugurado en 2010 y considerado hoy un centro de referencia en el cuidado de fauna silvestre a nivel europeo, cuenta con quirófano, enfermería y un equipo de veterinarios que trabaja los 365 días del año. Cuando ya están sanos, los animales invasores permanecen en el centro o son enviados a zoológicos y centro