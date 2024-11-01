El Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista que castigó y adoctrinó a miles de mujeres (AUDIO)  

Javier del Pino conversa con Carmen Guillén, doctora en Historia Contemporánea y autora del libro `Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer' (editorial Crítica), sobre una de las instituciones más oscuras y represivas del franquismo.En España, entre los años 1941 y 1985, estuvo vigente un sistema de control de las mujeres, especialmente de las jóvenes, en virtud de los preceptos de la moral católica y del modelo de relación de género vigente. www.youtube.com/watch?v=XtUos-qZhkQ