Patricia Simón: «El concepto ‘paz’ ya no está en el imaginario colectivo, ni siquiera como aspiración»

Tras estar años cubriendo crisis humanitarias, violaciones de derechos humanos y zonas de conflicto, la periodista reflexiona sobre su experiencia en el ensayo ‘Narrar el abismo’, una reivindicación del periodismo como oficio humanista.

crob #3 crob
Esa es la gran victoria del complejo industrial-militar
Descartar toda idea de desmilitarización y pacifismo
Miedo, miedo y más miedo
OCLuis #1 OCLuis
Modestamente creo que sigue existiendo, pero su ámbito se ha reducido a aspirar a tener paz para uno y para la familia, sin enfermedades, sin gastos, con la vivienda y la alimentación asegurada, rezando para que el coche no te deje tirado, etc...
Los problemas con los que tenemos que lidiar todos los días en nuestra vida sacan a relucir nuestro gen egoísta.
Andreham #2 Andreham
La paz volverá a entrar en el imaginario colectivo cuando digan los mandamases de Europa que hay que ir poniendo la mili y mandando a los niños a guerrear.

Entonces vendrán las prisas.
