Patricia (93 años), administrativa: “tengo una discapacidad y busco empleo, después de pagar las facturas me cuesta llenar el carrito de la compra”

Patricia tiene 93 años y ha trabajado como administrativa en Pfizer y al frente de su propia empresa de alquiler de viviendas que abrió en 2006. Ahora, con problemas en las piernas debido a que tiene una discapacidad, está buscando empleo de nuevo. El motivo es porque con lo que cobra de pensión de jubilación de la Seguridad Social americana (el seguro social) el pago de las facturas y los demás gastos, apenas llega a fin de mes. Es una de los 1,4 millones de personas de más de 65 años que tienen reconocida alguna discapacidad y aún así

| etiquetas: eeuu , pensionistas , empleo
18 0 0 K 238 EEUU
11 comentarios
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Como lo permitamos, no tardaremos mucho en ver estas cosas aquí.
10 K 117
#4 Tronchador. *
#2 Coño, no es que lo permitamos es que lo estamos promoviendo. Con figuras gimbros quejándose de pagar impuestos para paguitas y esas mierdas.
3 K 48
tronchastiles #7 tronchastiles
#4 Sobre todo votando de manera alterna a partidos políticos que nos roban ingentes cantidades de dinero público que proviene de nuestros impuestos.
2 K 31
#8 Tronchador.
#7 Por ejemplo.
1 K 17
#10 username
#2 nuestro futuro
0 K 11
Fumanchu #11 Fumanchu
#2 Importación pura de Corea del Sur, país experimental en cultura laboral tóxica por excelencia, de ahí hace ya unos 15 años un artículo donde salían ancianas que se prostituían por falta de recursos en un país supuestamente rico en lo económico, esas mierdas nos las quieren exportar eso está claro, así la élite tiene lo que quiere, esclavos.
1 K 16
smilo #9 smilo
Esto lo vi yo hace 8 años cuando estuve en Singapur y vi unos abuelitos, que a saber que edad tenían porque los asiáticos aparentan menos, trabajando en el MacDonalds, me entró una pena tremenda.
2 K 34
Dragstat #5 Dragstat
En las economías avanzadas, es una desgracia que no haya unos mínimos para la población. Sobra el dinero para inflar burbujas pero no para lo básico que se necesita para vivir para mucha gente.
1 K 31
autonomator #1 autonomator
La tierra de la libertah
1 K 25
Supercinexin #6 Supercinexin
Es la libertad.
0 K 18
#3 Tronchador.
Será vaga la tía, todo el mundo quiere vivir de paguitas. A laburar gorrona, haber ahorrado en vez de gastartelo en drogas y vicios.
0 K 7

