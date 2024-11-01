El patinete eléctrico como mecanismo social y de clase

El patinete revela cómo la ciudad distribuye legitimidades. No todos los modos de movilidad son reconocidos por igual. Existen medios que otorgan prestigio y otros que se leen como carencia.
| etiquetas: patinete , clase social , ciudades , prestigio
El problema es que en las aceras abusan de los peatones, y en el asfalto son abusados por los coches, como las bicis.
Es difícil dividir las calles em tres espacios diferentes de circulación, pero sería lo mejor y además, lo más ecológico.
Yo lo veo muy práctico, pero tengo opiniones y no experiencia.
Pero alucino con la campaña que hay en contra de los patinetes.
Creo que se deberían de fomentar, y no castigar como hacen ahora.
Me da vergüenza ajena oír a la gente criticar los patinetes porque ha salido una noticia en Antena 3, que en algún lugar alguien ha atropellado a una persona con un patinete.
Cuando todos los días mueren personas atropelladas por coches.
Pero claro las marcas de coches pagan anuncios en todas las caderas periódicos y revistas. Los coches pagan impuestos estatales municipales y provinciales. los patinetes no.
Tienes razón el artículo los patinetes son de pobres.