El patinete eléctrico como mecanismo social y de clase

El patinete revela cómo la ciudad distribuye legitimidades. No todos los modos de movilidad son reconocidos por igual. Existen medios que otorgan prestigio y otros que se leen como carencia.

#3 perej
Si yo viviera en una gran ciudad, me movería en patinete, me parece lo más cómodo, y seguro que es lo más barato.
El problema es que en las aceras abusan de los peatones, y en el asfalto son abusados por los coches, como las bicis.
Es difícil dividir las calles em tres espacios diferentes de circulación, pero sería lo mejor y además, lo más ecológico.
#4 soberao *
#3 Es más seguro una bici que vas sentado y es más estable que ir de pié, que no puedes usar las piernas en caso de que te vayas a caer.
#7 perej
#4 pero ocupa infinitamente menos espacio, y no vas pedaleando, no te esfuerzas.
Yo lo veo muy práctico, pero tengo opiniones y no experiencia.
Xuanin71 #9 Xuanin71
#4 a mí también me gustan más la bicis.
Pero alucino con la campaña que hay en contra de los patinetes.
Creo que se deberían de fomentar, y no castigar como hacen ahora.
Me da vergüenza ajena oír a la gente criticar los patinetes porque ha salido una noticia en Antena 3, que en algún lugar alguien ha atropellado a una persona con un patinete.
Cuando todos los días mueren personas atropelladas por coches.
Pero claro las marcas de coches pagan anuncios en todas las caderas periódicos y revistas. Los coches pagan impuestos estatales municipales y provinciales. los patinetes no.
Tienes razón el artículo los patinetes son de pobres.
Gadfly #1 Gadfly
Odio profundamente las fatbikes y a todos los que van montados en ellas
KLKManin #2 KLKManin
#1 ¿y eso?
Esfingo #5 Esfingo
#1 Es un producto para un uso concreto (barro, nieve o arena) para el resto son un producto absurdo.
Gadfly #6 Gadfly
#5 díselo a todos los que lo llevan en ciudad y a toda pastilla
#8 DatosOMientes
#1 Como residente en Países Bajos y viendo los ciclistas de mar fatbikes, apoyo tu declaración violentamente.
