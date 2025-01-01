Pastoreo nocturno para combatir las altas temperaturas

A pesar de que se puso de moda, salir por la noche con las ovejas es una tradición que se hacía en la mayoría de municipios de la provincia y que ganaderos como Antonio Cambronero mantienen desde hace 20 años. Van dos olas de calor en lo que llevamos de verano, con temperaturas superiores a los 40 grados en muchos rincones de la provincia, pero eso es algo que no asusta a Antonio Cambronero. Este ganadero de Tarazona de la Mancha cuenta para La Tribuna de Albacete que desde hace 20 años no falla a una tradición, y esa es la de pastorear con su