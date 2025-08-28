Pastor bautista destruyó una figura de la Virgen de Guadalupe  

Durante una transmisión en vivo, y en reunión con sus feligreces, el pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sion, Kevin T. Waynne, en Tamaulipas, destruyó figuras de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte. En el video se observa al hombre de origen norteamericano portar un hacha con el que golpea y destruye las esculturas de ambos símbolos, veneradas por muchos en México y en otras partes de América Latina, en medio de gritos de la gente.