edición general
3 meneos
41 clics

Pastor bautista destruyó una figura de la Virgen de Guadalupe  

Durante una transmisión en vivo, y en reunión con sus feligreces, el pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sion, Kevin T. Waynne, en Tamaulipas, destruyó figuras de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte. En el video se observa al hombre de origen norteamericano portar un hacha con el que golpea y destruye las esculturas de ambos símbolos, veneradas por muchos en México y en otras partes de América Latina, en medio de gritos de la gente.

| etiquetas: pastor , iglesia , bautista , monte sion , kevin t. waynne , escultura , virgen
2 1 1 K 37 ocio
3 comentarios
2 1 1 K 37 ocio
ipanies #3 ipanies
Todos los que tienen que ver algo con el Monte Sion están como un poco exaltados, sean cristianos, judíos o mediopensionistas. ¬¬
1 K 33
#2 soberao
Luego los del templo satánico, los que juegan al rol y los jevis son los peligrosos.
0 K 14
MadalenaBrava #1 MadalenaBrava *
Cosas de fanáticos religiosos. Nada nuevo caralsol
Ojalá se enzarcen entre ellos y nos dejen a las personas normales que no creemos en fantasías en paz
1 K 9

menéame