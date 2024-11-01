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Pasteles de bebé - Neil Gaiman [AudioRelato]  

Pasteles de bebé es un breve cuento de horror escrito por el autor británico Neil Gainman. En esta grabación el texto se puede escuchar locutado en castellano.

| etiquetas: audiorelato , neil gainman
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1 comentarios
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Veganos...

No, no puede ser, no tiene sentido, no puedes llevar 10 meses en el vientre a un crio para parir y comertelo, es absurdo, solo un HOMBRE puede exponer tal idea. Es mas: un HOMBRE q no ha tenido hijos y no sabe q una mujer puede acabar destrozada fisicamente y con secuelas de por vida o incluso morir solo por hacerlo.

Eso lo primero.

Lo segundo es q no voy a tener la misma empatia por un ser de mi especie q por uno de cualquier otra: somos animales sociales. Animales, si, pero…   » ver todo el comentario
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menéame