Pasodoble a la baliza Carnaval de Cádiz

Pasodoble de la chirigota del "Bizcocho" a la baliza, hay que esperar al final para el golpe y no spoilear. Aquí enlace en el que está subtitulado, por si a alguno le cuesta.... www.youtube.com/shorts/7nALz7CSzxI

xyria #1 xyria
¡Buenísimos! Y la traca final a cuenta del zanahorio...
