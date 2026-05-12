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El paso a un lado de Paco Guarido, el alcalde de Izquierda Unida de Zamora que mantuvo su sueldo de conserje escolar

“La izquierda sabe manejar la pasta”, presume ante los estigmas de la derecha hacia esos “greñudos” que obtienen voto conservador, según revela que en elecciones estatales o autonómicas Zamora vota al PP con fuerza y relega a IU. Efecto Guarido. Sus primeros andares fueron vigilados por la derecha, que le cuestionó incluso que cambiara un sofá del consistorio, y ciertas acusaciones de que invertía poco en la ciudad. “Teníamos una economía de guerra, austeridad absoluta, lo primero fue pagar 15 millones de euros de deudas a los bancos”.

| etiquetas: alcalde , izquierda unida , zamora , paco guarido , retirada , comunista
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