“¿Qué le pasó a su cara?” : La foto de Susan Dell genera revuelo en medio de la donación de la ‘cuenta Trump’

El martes, el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, y su esposa, Susan Dell, se unieron al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para anunciar una donación de 6,2 millones de dólares a “Trump Accounts”, una iniciativa de ahorro para niños en el marco del “One Big Beautiful Bill” de Trump. Mientras hablaban junto a Trump, los usuarios notaron cambios drásticos en la apariencia de Susa Dell, particularmente en su rostro.
