“¿Qué le pasó a su cara?” : La foto de Susan Dell genera revuelo en medio de la donación de la ‘cuenta Trump’

El martes, el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, y su esposa, Susan Dell, se unieron al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para anunciar una donación de 6,2 millones de dólares a “Trump Accounts”, una iniciativa de ahorro para niños en el marco del “One Big Beautiful Bill” de Trump. Mientras hablaban junto a Trump, los usuarios notaron cambios drásticos en la apariencia de Susa Dell, particularmente en su rostro.

Relacionada: Ya se había comentado algo por aqui al respecto del aspecto de la mujer:
www.meneame.net/m/politica/dell-financian-trump-accounts-donacion-rede
#2 soberao
Tiene el mismo cirujano plástico que Jorge Javier Vazquez y Federico Jiménez Losantos.
www.hola.com/actualidad/20250905854049/jorge-javier-vazquez-nueva-cara
