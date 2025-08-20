edición general
Un paso adelante y otro atrás

Rafael Poch.—Las tropas de países de la OTAN en Ucrania son garantía de que el conflicto continúe. Moscú inició la guerra para evitarlas y no las va a bendecir ahora que se ha hecho con el 20% del territorio ucraniano pagando un gran precio en todos los terrenos, pero los europeos no tienen un plan de paz, ni están preparados para ello.

«Para los europeos, el gran peligro de la cumbre era que “pueda salir algo de ella” , decía uno de los chihuahuas mediáticos de Madrid.» los chihuahuas mediáticos de Madrid xD

Del artículo: «El ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, repetía, una vez más, el mensaje el día 19: “Para nosotros nunca se trató de hacernos con territorios. Ni Crimea, ni el Donbas, ni Novorrosía fueron nunca nuestro objetivo. Todo el mundo sabe que esos territorios eran parte de la República

Es cuestión de tiempo asumir la realidad, nos habían dicho que Rusia colapsaría y eso no ha ocurrido. Mejor que Rusia no haya colapsado habría sido un gran problema de seguridad mundial que un
país con el mayor arsenal de armas nucleares colapsara.
