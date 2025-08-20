Un paso adelante y otro atrás

Rafael Poch.—Las tropas de países de la OTAN en Ucrania son garantía de que el conflicto continúe. Moscú inició la guerra para evitarlas y no las va a bendecir ahora que se ha hecho con el 20% del territorio ucraniano pagando un gran precio en todos los terrenos, pero los europeos no tienen un plan de paz, ni están preparados para ello.
| etiquetas: otan , ucrania , federación de rusia , unión europea , belicismo
Del artículo: «El ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, repetía, una vez más, el mensaje el día 19: “Para nosotros nunca se trató de hacernos con territorios. Ni Crimea, ni el Donbas, ni Novorrosía fueron nunca nuestro objetivo. Todo el mundo sabe que esos territorios eran parte de la República
país con el mayor arsenal de armas nucleares colapsara.