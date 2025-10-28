edición general
¿Qué pasó el 29 de octubre? Las diferentes versiones de Mazón sobre la dana

Un año después de la dana que devastó una parte de la provincia de Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue en el ojo del huracán, por la gestión que él y su equipo realizaron durante aquellos días. Las dudas sobre lo ocurrido la tarde del 29 de octubre de 2024 siguen sin resolverse. Lo que empezó como un debate sobre el momento exacto en que se activó la alerta ciudadana y la llegada del presidente al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha convertido en una cadena de relatos cambiantes...

2 comentarios
#2 chavi
Estaria con ese tal M.Rajoy
jewel_throne #1 jewel_throne *
Repito (otra vez) un comentario/teoría conspiranoica mío, que no me gustaría que fuese cierto, pero cada vez que sale más información me hace pensar que estoy en lo cierto, eso me asusta.....y mucho:

Teoría conspiranoica:

El gobierno valenciano no pensaba hacer nada de nada (mucho miedo me da pensar que fuese por órdenes de más arriba) debido a que:

01 - Si el gobierno asume el mando:
a - Si no pasa nada: Sánchez dictador, denuncias a cascoporro por saltarse las competencias autonómicas,…   » ver todo el comentario
