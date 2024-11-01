edición general
3 meneos
85 clics
Pasó en 1958 y nunca se supo el ganador: la historia del Conde de Fenosa, El Gordo’ de Navidad y los 210 millones de pesetas

Pasó en 1958 y nunca se supo el ganador: la historia del Conde de Fenosa, El Gordo’ de Navidad y los 210 millones de pesetas

Te contamos la historia de Pedro Barrié de la Maza, I Conde de Fenosa. ¿Qué pasó con ‘El Gordo’ del año 1958 en España?

| etiquetas: lotería , gordo , navidad , fenosa
3 0 0 K 33 ocio
sin comentarios
3 0 0 K 33 ocio

menéame