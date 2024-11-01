Que pasaria si EEUU es la siguiente union sovietica (ING)  

¿Por qué Estados Unidos no puede derrotar a China de la misma manera que derrotó a la Unión Soviética? Este vídeo analiza las cinco razones estructurales por las que las antiguas estrategias de la Guerra Fría ya no funcionan, y por qué Washington está empezando a parecerse al enemigo...
| etiquetas: eeuu , usa , trump , union sovietica , guerra civil , colapso
Sin embargo EEUU se mantiene ya que tienen la misma tendencia de nacimientos desde los 60s..
Lo del hijo único en las zonas rurales de respetaba más bien poco.
Ahora China cada vez se parece más a Europa en clase media y estándares de vida, y eso origina un declive de la natalidad
A India le falta mucho para llegar al nivel de China socialmente, y por eso paren como conejos