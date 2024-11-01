edición general
Que pasaria si EEUU es la siguiente union sovietica (ING)  

¿Por qué Estados Unidos no puede derrotar a China de la misma manera que derrotó a la Unión Soviética? Este vídeo analiza las cinco razones estructurales por las que las antiguas estrategias de la Guerra Fría ya no funcionan, y por qué Washington está empezando a parecerse al enemigo...

MisturaFina
Porque el american dream es solo eso. Un sueño. Un producto. Una imagen. Todo es mentira.
CharlesBrowson
con la cultura caduca y ponzoñosa anglosajona...como agua de mayor, hoyga
Don_Pixote
Ojito que la mayoría de estimaciones vaticinan que China va a pasar de 1400 millones a 700 millones de habitantes en este siglo..y eso no es reversible ya a no ser que las nuevas generaciones se pongan a procrear como sus abuelos.

Sin embargo EEUU se mantiene ya que tienen la misma tendencia de nacimientos desde los 60s..  media
SeñorMarron
#3 me sorprende más la curva que vaticinan para India. Si que es verdad que la tendencia de China es por lo menos de estancamiento, pero de ahí a un decrecimiento más abrupto que Europa, me parece raro. Igual es que hay planes de entrar a "democratizar" China e India :tinfoil:
#5
#4 lo de china es autoinfligido por la política de un solo hijo. La quitaron en 2015 pero el daño ya está hecho
SeñorMarron
#5 Si, por eso se ve ya un ligero descenso que se acentuará pero creo que será un descenso similar al Europeo, por lo que dice #6 de los estándares de vida. Pero lo de India me parece que están en modo pitoniso
Don_Pixote
#4 tiene sentido cuando pasas de economía de mierda a superpotencia en un par de generaciones ..

Lo del hijo único en las zonas rurales de respetaba más bien poco.
Ahora China cada vez se parece más a Europa en clase media y estándares de vida, y eso origina un declive de la natalidad

A India le falta mucho para llegar al nivel de China socialmente, y por eso paren como conejos
