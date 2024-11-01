¿Qué pasaría si cayeses al lago Natrón de Tanzania?  

Hay un lugar tan letal que podría literalmente convertirte en piedra. Se trata del lago Natrón, en Tanzania. Pero ¿qué es lo que hace que sus aguas sean tan peligrosas? Pues al igual que el Mar Muerto, no conecta con ningún océano o río por lo que absorbe toda la lluvia salada del desierto. Pero es que además está cercano al volcán activo Ol Doinyo Lengai que arroja lava rica en natrocarbonatita (también conocida como "natrón"). La combinación con agua resulta en un fluido extremadamente alcalino (pH 10.5) capaz de momificar.