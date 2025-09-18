edición general
¿Qué pasará ahora con el peaje de Huerna? El siguiente paso, los tribunales

El Gobierno de Pedro Sánchez avala la ampliación del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y deja en el tejado de Europa una hipotética suspensión de la infraestructura, que está en vigor hasta el año 2050. El Ejecutivo respondió ayer, al límite del plazo establecido, al dictamen motivado que le había enviado la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera que el peaje fue ampliado de forma ilegal. Según la Comisión, la prórroga se hizo sin mediar concurso público, entre otras supuestas irregularidades.

No hubo sorpresa: el Gobierno de Sánchez responsabiliza al PP de aquella operación, realizada en tiempos de José María Aznar, con el expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos como hombre fuerte de aquel gabinete, pero la justifica. Es decir: rechaza que la prórroga sea ilegal y los argumentos de Bruselas y, por tanto, avala que el peaje siga existiendo y que los asturianos tengan que pagar por el uso de la autopista.

