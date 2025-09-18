¿Qué pasará ahora con el peaje de Huerna? El siguiente paso, los tribunales

El Gobierno de Pedro Sánchez avala la ampliación del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y deja en el tejado de Europa una hipotética suspensión de la infraestructura, que está en vigor hasta el año 2050. El Ejecutivo respondió ayer, al límite del plazo establecido, al dictamen motivado que le había enviado la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera que el peaje fue ampliado de forma ilegal. Según la Comisión, la prórroga se hizo sin mediar concurso público, entre otras supuestas irregularidades.