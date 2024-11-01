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El pasado abril fue el más coñazo desde que hay registros

El pasado abril fue el más coñazo desde que hay registros

España registró el abril más coñazo de su historia, con un índice de tedio del 67%. Fue una décima más peñazo que el mismo mes de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord, según datos preliminares del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se acercó pues a la media de aburrimiento de agosto, que es del 71%. Pocos meses han rebasado la barrera de los 50.000 bostezos por minuto (febrero de 1990, febrero de 2020, octubre de 2022, junio de 2025 y «pocos más», señala el CIS).

| etiquetas: abril , coñazo , peñazo , aburrimiento , bostezos
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6 comentarios
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Moderdonia #3 Moderdonia *
-Este fin de semana me he comido un coñazo de película.
-¿Te resultó aburrida o simplemente no te gustó?
-No me has entendido.


- Mi abuelo se lo dio a mi padre, mi padre a mi y ahora te lo voy a dar yo a ti.
- El coñazo, papa?
- Efectivamente: Estaba yo en la mili...
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#5 pirat
#3 - Este finde me he tirado a una chavala con un tipo espectacular
- ¿ Y de cara ?
- Carísima.
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cosmonauta #1 cosmonauta
"Coñazo" Un término de lo más machista.

Las cosas malas son un coñazo. Las buenas son las polla.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Fue el mes más hemorroidazo de todos.
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vilgeits #4 vilgeits
#1 Coñazo es despectivo y pollazo superlativo. Coñito es cariñoso y pollita ridiculizante. A ver como arreglan esto desde el Ministerio.
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#6 electroman
#1 Si claro, los cojones.
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menéame