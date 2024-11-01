El pasado abril fue el más coñazo desde que hay registros

España registró el abril más coñazo de su historia, con un índice de tedio del 67%. Fue una décima más peñazo que el mismo mes de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord, según datos preliminares del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se acercó pues a la media de aburrimiento de agosto, que es del 71%. Pocos meses han rebasado la barrera de los 50.000 bostezos por minuto (febrero de 1990, febrero de 2020, octubre de 2022, junio de 2025 y «pocos más», señala el CIS).