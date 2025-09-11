¿Qué pasa cuando los jueces se equivocan? Estas son las consecuencias para el Estado

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los jueces se equivocan? En España tenemos un sistema garantista, que es el de la vía del recurso. Es decir, un juez toma una decisión y una instancia superior la revisa y en su caso la corrige. Pero, a veces, incluso así, se producen errores y, en determinados casos, obligan al Estado a responder por el funcionamiento de su propio sistema de justicia. Y responder, hablamos de dinero, porque sí, que un juez se equivoque nos cuesta dinero a todos los ciudadanos."