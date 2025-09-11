edición general
¿Qué pasa cuando los jueces se equivocan? Estas son las consecuencias para el Estado

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los jueces se equivocan? En España tenemos un sistema garantista, que es el de la vía del recurso. Es decir, un juez toma una decisión y una instancia superior la revisa y en su caso la corrige. Pero, a veces, incluso así, se producen errores y, en determinados casos, obligan al Estado a responder por el funcionamiento de su propio sistema de justicia. Y responder, hablamos de dinero, porque sí, que un juez se equivoque nos cuesta dinero a todos los ciudadanos."

Thornton #2 Thornton *
¡Ojalá jueces como Peinado y Hurtado pagasen de su bolsillo sus "errores" que además de un coste para la administración de justicia, contribuyen a la saturación de los juzgado!
karakol #5 karakol
El problema no es que un juez se equivoque, que también, el problema es que un juez quiera equivocarse.

Y que esos mismos jueces siempre, siempre, se equivoquen hacia la misma dirección.
#1 bizcobollo
Y cero responsabilidades para el juez
TonyStark #4 TonyStark
#1 eso es lo peor de todo, cuando hay una mala fe manifiesta y aún así no pasa nada, a no ser que te llames Garzón.
#8 Barriales
#1 una cosa es equivocarse y otra, retorcer la ley a tu conveniencia.
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Creo que este es uno de esos oficios fácilmente sustituible por IA.
mmpulido #7 mmpulido
Ya lo advierten cuando a la sentencia la llaman "fallo"... :troll:
alcama #3 alcama
¿Y cuando miente el presidente del Gobierno? ¿Alguna responsabilidad?
