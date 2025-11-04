¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento

La cuenta atrás para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo entra en su recta final. El Ayuntamiento ha recordado la importancia de que los conductores conozcan la etiqueta ambiental de sus vehículos ante la próxima entrada en funcionamiento del nuevo sistema, previsto para el 1 de enero de 2026, pero ha querido aclarar un aspecto clave: no será obligatorio colocar el distintivo en el parabrisas, aunque sí se recomienda hacerlo.Desde el Consistorio subrayan que la identificación del tipo de vehículo se realizará de forma automática mediante